Yağcıbedir Mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yağcıbedir Mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu - Son Dakika

Yağcıbedir Mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu

6 saat önce

Sındırgı'nın TOKİ bölgesinde yeni kurulan Yağcıbedir mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu.

Yağcıbedir Mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu, System.String[]

Sındırgı'nın TOKİ bölgesinde yeni kurulan Yağcıbedir mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu.


Yeni kurulan Yağcıbedir Mahallesinin de 7 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde bin 108 seçmenin 960 ı sandığa gitti. 268 oyla rakiplerini geride bırakan Şahin ilk muhtar olma unvanına erişti. 268 oy pusulasında da hiçbir azanın üstünün çizilmemesi, 8 azanın da aynı ekipten seçilmesi Şahin ve ekibine olan güvenin göstergesi oldu.


Mazbatasını aldı, lokma döktürdü


İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından mazbatasını alan Yağcıbedir mahalle muhtarı Yakup Şahin ve azaları Yağcıbedir Camii önünde lokma döktürdü. Adaylık sürecinden itibaren mahalle halkına hizmet etmeye başlayan Şahin'in ilk icraatı da ücretsiz servis hizmeti olmuştu. Hediyelik eşyalar dağıtmak yerine o bedelleri mahalleye hizmet için harcamaya başlayan Şahin mahalle halkının da desteğini alarak Yağcıbedir mahallesinin ilk muhtarı oldu.


Muhtar Şahin "Ücretsiz servis dahil, ne söz verdiysek devam edecek"


Mahalle halkının en önemli talebi olan TOKİ - ilçe merkezi ücretsiz servis hizmetini kendi imkanlarıyla başlatan ve muhtarlık süresince devam edeceği müjdesini veren Şahin "Yağcıbedir mahallesi ilk muhtarı seçildik. Bize destek veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Dün mazbatamızı aldık, bugün de lokma hayrımızı yapıyoruz. İlk hizmetimiz olan ücretsiz şehir içi servisimizi de koymuştuk zaten seçimden önce, aynı şekilde devam edecek. Bundan sonra da ne vaat verdiysek hepsini Allah'ın izniyle yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.


Çevre yolu, kanal ve Çaygören yolunun doğal sınır olarak belirlendiği bölge Yağcıbedir mahallesi olarak ilçenin 75. Mahallesi oldu. - BALIKESİR

Yakup Şahin, Sındırgı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 02:16:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağcıbedir Mahallesinin ilk muhtarı Yakup Şahin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]