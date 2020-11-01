Yağcılar Apartmanı'nda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Yağcılar Apartmanı'nda deprem sonrası sürdürülen arama-kurtarma çalışmasında cenazesi çıkarılan kişi sayısı 8'e yükseldi.

Seferihisar İlçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcılar Apartmanı tamamen yıkıldı. Arama- kutarma ekipleri bina enkazında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Saat 15.30'da enkaz altından 1 kişini daha cenazesi çıkarıldı. Bununla birlikte Yağcılar Apartmanı'ndan toplam 8 kişinin cenazesi çıkarılmış oldu. Bina enkazından 24 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında olduğu düşünülen 3 kişi için kurtarma çalışması sürüyor.

Öte yandan deprem sonrası apartmanın etrafının savaş alanına döndüğü, 2 otomobilin ise yıkılan binanın molozları altında kaldığı görüldü. Bazı depremzedelerin enkazdan çıkarılan eşyaları görüp, ağladığı gözlendi.