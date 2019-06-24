Yağcılar Mahallesi'nden MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek ve azası Ahmet Atsızata'yı makamında konuk etti.

Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek kendilerini ağırlayan Genel Müdür Başaran'a teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Mahallelerinde ihtiyaç duydukları hizmetlerin yapıldığını belirten Muhtar Zeybek, MASKİ'nin hizmetlerinden memnun olduklarını söyleyerek taleplerini aktardı. Genel Müdür Başaran da nazik ziyaretlerinden dolayı Yağcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek'e teşekkür ederek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için çalışıyoruz. Bu çerçevede gerek muhtarlarımızı makamımızda ağırlayarak gerekse de mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde onların taleplerini dinliyoruz ve çözümler üretiyoruz. Tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.