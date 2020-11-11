Yağcıoğlu Sitesi'nde çatlaklar boyayla kapatılmış - Son Dakika

Yağcıoğlu Sitesi'nde çatlaklar boyayla kapatılmış

11.11.2020 10:59
Yağcıoğlu Sitesi'nde çatlaklar boyayla kapatılmış, System.String[]

İZMİR'i vuran depremde yıkılan ve enkazı altından 8 kişinin canısz bedeni çıkartılan Yağcıoğlu Sitesi B bloktaki çatlakların boyayla kapatıldığı iddia edildi.

İZMİR'i vuran depremde yıkılan ve enkazı altından 8 kişinin canısz bedeni çıkartılan Yağcıoğlu Sitesi B bloktaki çatlakların boyayla kapatıldığı iddia edildi. 2 bloktan oluşan 24 yıllık sitede 2 kardeşi yaşayan Erdoğan Dalkılıç (62), Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz dedi. Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki 8'er katlı 2 bloktan oluşan Yağcıoğlu Sitesi'nin B bloğu yıkıldı. Yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen binanın enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. 24 kişi, sağ kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırılırken, A blok da yıkımına karar verilerek tahliye edildi.ÇATLAKLAR BOYA İLE KAPATILMIŞ24 yıllık Yağcıoğlu Sitesi'nin kolonlarındaki çatlakların geçen yıl boyayla kapatıldığı iddia edildi. Yağcıoğlu Sitesi'nin yakınındaki apartmanda yaşayan Erdoğan Dalkılıç (62), Kardeşlerimden biri Yağcıoğlu Sitesi'nin A bloğunda, diğeri B blokta yaşıyor. Site 1996'da yapıldı. Binalar geçen yıl boyandı. Boya yapılırken sitenin kolon aralarındaki çatlaklar, boyayla kapatıldı dedi.'MEĞERSE TABUTUN İÇİNDE YAŞIYORMUŞUZ'Deprem anında parkta olduğunu belirten Dalkılıç, B bloğun yıkıldığını gördüm. AFAD gelene kadar arama-kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta binada yatalak bir hasta vardı, onu ben çıkardım. Üç komşumuzu da çıkardık. AFAD ve polis geldikten sonra bizi alandan çıkardılar diye konuştu.

Deprem öncesi bölgenin sağlam olduğu yönünde bilgi olduğunu vurgulayan Dalkılıç, İzmir'in en nezih kentiydi burası. Cazibe merkeziydi. Diğer yerlerde daireler 250- 300 bin lirayken, burada 1 milyon liraydı. Biz İzmir'in en güzel yerinde oturduğumuzu sanıyorduk. Meğerse tabutun içinde yaşıyormuşuz dedi.


Seferihisar, Ege Denizi, Asker, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yağcıoğlu Sitesi'nde çatlaklar boyayla kapatılmış - Son Dakika


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