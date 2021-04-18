'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek - Son Dakika

'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek

18.04.2021 11:47
'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Türkiye'de yüzde 9,5'a ulaşan yaşlı nüfus oranının talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 'Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi' (YAGEP) hazırlandı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Türkiye'de yüzde 9,5'a ulaşan yaşlı nüfus oranının talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 'Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi' (YAGEP) hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerine ilişkin çalışmaları geliştirmek ve desteklemek amacıyla YAGEP projesinin hazırlandığı bildirildi. Yaşlı nüfus oranının dünyada ortalama yüzde 9, Türkiye'de ise yüzde 9,5 olduğu belirtilen açıklamada, "Yaşlı nüfus oranının 2023'te yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6, 2080 yılında da yüzde 25,6 olacağı öngörülürken, yaşlılara yönelik hizmetlerin de çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi gayesiyle bu proje geliştirildi. Ortalama ömrün uzaması ve yaşlı sayısındaki artış nedeniyle uzun dönem kurumsal bakım yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle mevcut modeller çeşitlendirilecek. Bu doğrultuda yaşlıların aileleri ve sosyal çevreleri içinde aktif ve sağlıklı yaşlanması odaklı çalışmalara ağırlık verilecek. YAGEP, yaşlılara yönelik özellikle evde bakım ve gündüz hizmetlerinin iyileştirilmesi için model oluşturarak, merkezi ve yerel kurumların kurumsal kapasitesini artırmak yoluyla aktif yaşlanmayı desteklemeyi hedefliyor. Bu hedefe yönelik olarak evde sosyal hizmet ve gündüz yaşlı yaşam merkezlerinin niteliği, kapasitesi ve yaygınlığı da artırılacak" ifadelerine yer verildi.

'2022'DE UYGULAMAYA GEÇMESİ HEDEFLENİYOR'Projede, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, yaşlı bakımı hizmetleri alanında çalışan personel ve sivil toplum kuruluşları ile yaşlılar ve ailelerinin de yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Proje uygulama merkezi Ankara olup proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği pilot iller bölgesel dağılım, yaşlı nüfus oranı ve yaşlılara sunulan hizmetler gibi kriterler çerçevesinde Ankara, Sinop, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya olarak belirlendi. Proje sonrasında ise faaliyetler ülke geneline yaygınlaştırılacak. AB ve ülkemiz tarafından finanse edilmesi kararlaştırılan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesine ilişkin operasyonel anlaşmanın yakın zamanda imzalanarak, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2022 yılı başlarında uygulamaya geçmesi hedefleniyor."


Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı Taksim'de çocuklarını dilendiren kadın önce kameralara, ardından zabıtaya yakalandı Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi         
12:25
Mustafa Cengiz, Mustafa Cengiz, "Sizi motive etmek için öyle konuştum" mesajını Arda aracılığıyla takıma gönderdi         
12:10
Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek         
10:23
Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı         
10:05
Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı         
10:02
Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı         
09:01
Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti         
07:56
Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı         
00:59
Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu         
23:08
Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz         
22:00
Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor         
20:57
Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor         
17:42
Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı         
16:12
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 12:53:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'YAGEP' ile yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei