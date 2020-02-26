Yağhaneciler MİTSO'da çare aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağhaneciler MİTSO'da çare aradı - Son Dakika

Yağhaneciler MİTSO'da çare aradı

6 saat önce

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından zeytinyağı yağhanelerinde yapılan denetimlerde çevre kirliliğine neden olan uygunsuzluklar belirlenen bazı işletmelere para cezası kesildi.

Yağhaneciler MİTSO'da çare aradı, System.String[]

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından zeytinyağı yağhanelerinde yapılan denetimlerde çevre kirliliğine neden olan uygunsuzluklar belirlenen bazı işletmelere para cezası kesildi.


Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından il genelinde zeytinyağı yağhanelerinde yapılan denetimlerde çevre kirliliğine neden olan uygunsuzluklar olduğu gerekçesiyle "kabahat" kapsamında birçok yağhaneye idari para cezası kesilmesinin ardından bazı yağhane işletmecileri Milas Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek sorunlarına çare aradılar. Kimya Mühendisi İzzet Ezber ile birlikte MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'i ziyaret eden yağhane sahipleri, kendilerinin de Odaya üye olduklarını belirterek kesilen cezaların çok ağır olduğunu anlattılar ve kendilerine bu konuda destek olunmasını istediler.


Yaşanan durumdan üzüntü duyduğunu belirten MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, konuyu ilgili makamlara ileterek olabilecekleri değerlendireceklerini ifade etti. Reşit Özer, zeytinyağı üretiminde zorunlu olarak ortaya çıkan karasu ve prina konusununun, 27 Şubat'ta Muğla Borsasında ilgili makamların da katılacağı bir toplantıda ele alınacağını hatırlatarak "Üyelerimizden bize gelen talepler doğrultusunda bu toplantıda sorunları, şikayetleri anlatacağız ve bir çözüm yolu bulunması için elimizden geleni yapacağız" dedi. - MUĞLA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Valiliği, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muğla'nın alabalık üretimi 21 bin tona çıktı
Muğla'da Jandarma ekipleri 71 tüp kobra zehri ele geçirdi Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:30:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağhaneciler MİTSO'da çare aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]