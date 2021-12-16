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YAĞIŞ BARAJLARA YARADI - Son Dakika

YAĞIŞ BARAJLARA YARADI

16.12.2021 12:10

İSTANBUL'da 5 gündür devam eden aralıksız yağışlar barajlara yaradı.

İSTANBUL'da 5 gündür devam eden aralıksız yağışlar barajlara yaradı. İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 43.76'ya yükseldi. İstanbul barajlarında son bir hafta içindeki artış 21 milyon 53 bin metre küp olarak ölçüldü. Geçen yıl bu tarihte baraj doluluk oranları yüzde 21.83 olarak ölçülmüştü.

SON BİR HAFTADA YÜZDE 2.48 ARTIŞ VAR

İstanbul'da aralıksız devam eden sağanak yağmur barajlardaki su seviyelerindeki düşüşü durdurdu. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 43.76 olarak ölçüldü. İstanbul barajlardaki doluluk oranları son 24 saatte yüzde 1.02, son bir hafta içinde ise yüzde 2.48 arttı. İstanbul'un barajlarının su havzalarında son 24 saatte 8.87 milyon metre küp, son bir haftada ise 21 milyon 53 bin metre küp su artışı yaşandı.

GEÇEN YIL DOLULUK ORANI YÜZDE 21.83 OLARAK ÖLÇÜLMÜŞTÜ

İSKİ verilerine göre geçen yıl bu tarihte ölçülen doluluk oranı 21.83 olarak ölçülüp kayıtlara geçmişti. Son 10 yılın doluluk oranı ise 2018 yılında yüzde 69.71 olarak ölçülmüştü. 2015 yılında ise bu tarihte doluluk oranı yüzde 61.2 olarak kayıtlara geçmişti.

BARAJLARDA 380 MİLYON METRE KÜP SU BİRİKTİ

İstanbul'un barajlarının toplam kapasitesinin 868 milyon 68 bin metreküp olduğu belirtilirken bugün itibariyle 380 milyon 4 bin metre küp su bulunduğu belirtildi. İstanbul'un en dolu barajı yüzde 87.03'le Istrancalar oldu. Ömerli barajının su havzasının da yüzde 71.67'nin dolu olduğu belirtildi. Yakın zamanda adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 14.3'e yükselirken, İstanbul'un en boş barajı ise yüzde 7.12 ile Papuçdere barajı oldu.

İstanbul'un barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları

Alibeyköy barajı %21.85

Büyükçekmece barajı %41.31

Darlık barajı %35.48

Elmalı %53.18

Istrancalar %87.03

Kazandere %14.03

Ömerli %71.67

Papuçdere % 7.12

Sazlıdere %21.26

Terkos %42.08

YAĞIŞ BARAJLARA YARADI
YAĞIŞ BARAJLARA YARADI
YAĞIŞ BARAJLARA YARADI
YAĞIŞ BARAJLARA YARADI

İstanbul, Baraj, küp, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAĞIŞ BARAJLARA YARADI - Son Dakika


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