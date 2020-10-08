Yağış beklenen İstanbul havadan görüntülendi - Son Dakika
Yağış beklenen İstanbul havadan görüntülendi
08.10.2020 14:57
Bugün ve yarın için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarıları yapıldı.
Bugün ve yarın için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarıları yapıldı. Güne kapalı bir hava ile başlayan İstanbul'da, vatandaşlar kendilerince önlemler alarak beklemeye başladı. Öğle saatlerinde başlaması beklenen yağış öncesi İstanbul havadan görüntülendi. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasının tamamen kapalı bir havaya büründüğü görüldü. Görüntülerde İstanbul Boğazı da yer aldı.
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8.10.2020 16:02:28. #1.11#
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