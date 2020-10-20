Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2) - Son Dakika

Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)

20.10.2020 17:08
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2), System.String[]

VALİ YAZICI, AFET BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUAntalya Valisi Ersin Yazıcı, fırtına, şiddetli yağış ve dolunun zarar verdiği Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulundu.

VALİ YAZICI, AFET BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, fırtına, şiddetli yağış ve dolunun zarar verdiği Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan fırtınanın verdiği zararları yerinde incelemek için Kumluca ve Finike'ye giden Vali Ersin Yazıcı, fırtınada büyük zarar gören Kumluca Merkez Camii'ni inceleyip basın mensuplarına açıklamada bulundu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kumluca ve Finike'de 15 dakika süren yoğun yağış, fırtına ve dolu nedeniyle bölgede zararlar oluştuğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, "Kumluca- Finike yolunda otobüs bekleyen bir vatandaşımız fırtına nedeniyle otobüs durağının üzerine devrilmesi sonucu vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. İki ilçemizde hafif şekilde yaralanan 5 vatandaşımızın da tedavileri tamamlandı. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.'VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'Vali Yazıcı, "Dün öğle saatlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle ne yazık ki camimizin kubbesinde ciddi bir hasar oluşmuş. Bir camimizin de minaresi yıkılmış. Bölgede yapmış olduğumuz incelemelerde özellikle çok sayıda serada hasar meydana geldiğini gördüm. Fırtınada çok sayıda üreticimiz ve çiftçimiz mağdur oldu. Hasar tespitlerini ilgili kurumlarla birlikte hızlıca yapıp en kısa sürede vatandaşımıza gerekli destekleri sunacağız" diye konuştu.Hasar gören caminin kubbesi ve minaresinin en kısa sürede onarılacağı bilgisini veren Vali Yazıcı, "Hasarımız büyük, tespit çalışmalarımız henüz bitmedi. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah el birliğiyle en kısa zamanda yaraları saracağız" dedi.

Kumluca ve Finike'de bir çok vatandaşın evinin de zarar gördüğünü aktaran Vali Ersin Yazıcı, kamu kurum kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin vatandaşların yaralarını sarmak ve hasar tespiti yapmak için sahada olduğuna vurgu yaptı. Özellikle tarım alanlarında hasar tespitiyle ilgi diğer ilçelerden de personel takviyesi yapılarak vatandaşların önce hasar tespitini daha sonrada yaralarının sarılmasıyla ilgili çalışmaya devam edileceğini ifade etti.


Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)
Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2)

Ersin Yazıcı, Fırtına, Kumluca, Finike, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti Mastürbasyon davasında 'aleniyet' beraati: Eşim ve küçük kızım görseydi ne olacaktı? Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı
Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi         
17:04
Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali         
16:43
Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı         
16:18
TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir         
16:05
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı         
14:05
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi         
13:28
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi         
11:18
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 17:28:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei