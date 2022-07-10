İstanbul 'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında su baskınları, kazalar ve yollarda çökmeler meydana geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sağanak yağış nedeniyle yollarda su baskınları yaşandı - Son Dakika

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