Sağanak yağış nedeniyle yollarda su baskınları yaşandı - Son Dakika
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Sağanak yağış nedeniyle yollarda su baskınları yaşandı

10.07.2022 15:05

İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında su baskınları, kazalar ve yollarda çökmeler meydana geldi.

İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında su baskınları, kazalar ve yollarda çökmeler meydana geldi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış nedeniyle yollarda su baskınları yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağış nedeniyle yollarda su baskınları yaşandı - Son Dakika
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