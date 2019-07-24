Son Dakika Haberleri: Yağış kaza getirdi, 5 araç birbirine girdi
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Yağış kaza getirdi, 5 araç birbirine girdi

54 dakika önce

Yağış kaza getirdi, 5 araç birbirine girdiBURSA - Bursa'da yağışlı havada aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu.

Yağış kaza getirdi, 5 araç birbirine girdi
BURSA - Bursa'da yağışlı havada aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, iki kişi de hafif yaralandı.
Kaza Merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Yağışlı havada ani fren yapan otomobile, bir belediye otobüsü arkadan çarptı. Otobüsün arkasında seyir halinde olan 3 araç da, yerlerin ıslak olmasından dolayı hızlarını alamayarak birbirlerine çarparak durabildi. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yağış kaza getirdi, 5 araç birbirine girdi
Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:17 Kaynak: İHA
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