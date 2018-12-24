Yağış, Kazaya Neden Oldu
2 saat önce
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıkarak şarampole indi.
Bingöl
'de kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıkarak şarampole indi.
Kaza, merkez Bingöl- Muş
karayolunun 25. kilometresinde Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 AY 686 plakalı araç, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampole girdi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:39 Kaynak: İHA
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