Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

18.03.2022 19:19

Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolu geçişinde oto kurtarıcının tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolu geçişinde oto kurtarıcının tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araç içerisinde bulunan yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinde ilerlemekte olan A.S. idaresindeki 54 BN 738 plakalı oto kurtarıcı, kar yağışının da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan 02 LH 940 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile adeta hurdaya dönen oto kurtarıcı içerisinde bulunan sürücü A.S. sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü A.S. ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

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Serdivan, Sakarya, Tragger, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
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