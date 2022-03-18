Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

Yağış kazayı beraberinde getirdi, oto kurtarıcı tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolu geçişinde oto kurtarıcının tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araç içerisinde bulunan yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinde ilerlemekte olan A.S. idaresindeki 54 BN 738 plakalı oto kurtarıcı, kar yağışının da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan 02 LH 940 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile adeta hurdaya dönen oto kurtarıcı içerisinde bulunan sürücü A.S. sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü A.S. ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.