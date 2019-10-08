Son Dakika Haberleri: Yağış kazayı beraberinde getirdi, yolcu otobüsü devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Yağış kazayı beraberinde getirdi, yolcu otobüsü devrildi

Yağış kazayı beraberinde getirdi, yolcu otobüsü devrildi

29 dakika önce

Yağış kazayı beraberinde getirdi, yolcu otobüsü devrildiSAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 Karayolunda yağış kazayı beraberinde getirdi.

Yağış kazayı beraberinde getirdi, yolcu otobüsü devrildi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 Karayolunda yağış kazayı beraberinde getirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün yan yattığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü Mahallesi mevkii Kocaeli - Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi - Arifiye arasında öğrenci taşıyan ve öğrencileri kampüse bıraktıktan sonra boş bir şekilde geri dönen 54 J 0116 plakalı özel halk otobüsü yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yan yattı. Boş olan otobüste şans eseri yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada ekipler gerekli kontrolleri yaparak konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yağış kazayı beraberinde getirdi, yolcu otobüsü devrildi

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji saat verip uyardı: İstanbul'da sağanak saat 18:00'den sonra başlayacak
Su almak için markete girdi, durağa döndüğünde ailesinin cansız bedenini buldu Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı Karısını otobüs durağında bıçaklayan adam ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:02:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağış kazayı beraberinde getirdi, yolcu otobüsü devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]