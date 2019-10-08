Yağış kazayı beraberinde getirdi, yolcu otobüsü devrildi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 Karayolunda yağış kazayı beraberinde getirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün yan yattığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü Mahallesi mevkii Kocaeli - Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi - Arifiye arasında öğrenci taşıyan ve öğrencileri kampüse bıraktıktan sonra boş bir şekilde geri dönen 54 J 0116 plakalı özel halk otobüsü yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yan yattı. Boş olan otobüste şans eseri yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada ekipler gerekli kontrolleri yaparak konuyla ilgili inceleme başlattı.