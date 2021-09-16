Üye Girişi
Yağış kimine felaket kimine bereket oldu - Son Dakika

Yağış kimine felaket kimine bereket oldu

16.09.2021 00:57
Yağış kimine felaket kimine bereket oldu, System.String[]

SİNOP (İHA) – Sinop'un ilçelerinde yıkım ve can kayıplarına yol açan aşırı yağış, suyu seven çeltiğe ise hayat verdi.

SİNOP (İHA) – Sinop'un ilçelerinde yıkım ve can kayıplarına yol açan aşırı yağış, suyu seven çeltiğe ise hayat verdi. Maliyetler azalıp, ürün bollaştı. Çiftçiler yağmurun sağladığı ürün kalitesiyle 'hodri meydan' diyerek, Boyabat, Bafra ve Trakya'ya karşı yarışa hazır olduklarını dile getirdi.

Sinop 11 Ağustos günü büyük bir sel felaketiyle sarsıldı. Selin yaşandığı 24 saatte Sinop'ta metrekareye 240 kilogramdan fazla yağış düştü. Yağmur Ayancık, Türkeli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde yıkım ve can kayıplarına yol açarken suyu seven çeltiğe ise hayat verdi. Sinop ili Erfelek (Karasu) Ovası'na da bol miktarda yağış düştü. Yağışlar kimine felaket olurken mazot ve elektrik harcayarak ürünü sulayan çiftçi için bereket oldu. Gökten gelen yağışlar maliyetleri azalttı, ürünü bollaştırıp suyu seven çeltiğin kalitesini artırdı. Çiftçiler tam ihtiyaç duydukları anda yağışların imdatlarına yetiştiğini belirtti. Yağışın verimi artırdığını belirten üreticiler, kalitesiyle Türkiye'nin bir numarası olacak ürünler meydan geldiğini ifade etti.

Tüm Türkiye'ye meydan okuyan çeltik üreticisi Suat Kümeç, "Bu yıl yağmur tam pirincin ihtiyaç duyduğu günlerde yağdı. Suyunun verilmesi kesilmesi için pirinç yetiştiriciliğinde gün bile önemlidir. Tam danenin salkım oluşumunda selin getirdiği yağmur, aşırı olan yağmur bize de buraya da nasip oldu. Bize iyi tarafı oldu. Faydalı oldu. Ayancık'a zararlar verdi onlar için üzgünüz ama işin bu tarafında ise bu yıl çok kaliteli ürünler alacağız inşallah. Yağmurun çok güzel faydasını gördük. 'Bugün su lazım' dedik o yağmur tertemiz bize nasip oldu. Dereden gelen atık sular karışıyor illaki. Atık sularla yaptığımız pirinç bundan biraz daha verimsiz oluyor. Kalitesi düşük oluyor. Ama bu yıl tüm Türkiye'yle yarışa varız. Hodri meydan diyebiliriz. Bu pirinçle bu kalitede hepsine meydan okuyabiliriz. Sinop merkez, ilçelerine, Bafra'sına, Trakya'sına hepsine karşı kalitede hazırız" dedi.

Yağmurun bereketiyle maliyetlerin azaldığını dile getiren Kümeç, "Şu anda Avrupa'dan gelen çeşitler var. Onlar ne düşük çeşit diyebiliriz. Fiyatları da zaten düşüktür. Türkiye'nin kendi çeşidi var. Ortan tane diyoruz ona. Bir de yerli baldo var. O da en yükseği. Bu tarlamızda Osmancık var. Çokta güzel verim alacağız inşallah. Boyabat'la değil tüm Türkiye'yle iddialıyız. Bu yıl özellikle Boyabat'ı da solluyoruz üretimde verimde. Maliyetle mazotla basıyorsun suyu dereden alıp. O olmadı elektrik, faturaları da çok yüksek biliyorsunuz. Bu yıl bunlardan avantajımız oldu. Bu yağan yağmur bizi 15-20 gün idare etti. Sinop Merkez, Mertoğlu, Dibekli, Bektaşağa köylerinde sahil kesimlerinde yağışın düştüğü yerlerdeki pirinçle tüm Türkiye'ye meydan okuyoruz. Bugünden sonra yağan yağmursa artık zararımıza. Bir ay sonra hasada başlayacağız inşallah. Boyabat başlamıştır ama bizimki geç oluyor temiz oluyor" diye konuştu. - SİNOP

Boyabat, Türkiye, Bafra, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağış kimine felaket kimine bereket oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti 00:44 Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı 23:51 Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak 23:32 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak
Selçuk Bayraktar 23:14 Selçuk Bayraktar "Yapılamaz" denileni nasıl başardı? İşte tarihi hamlenin hikayesi Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir 22:43 Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor 22:08 Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor 20:52 Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı 20:34 EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları         
00:57
Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti         
00:33
Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler         
23:43
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi         
23:16
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı         
22:31
Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti         
21:22
Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi         
20:52
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 01:48:04. #1.13#
SON DAKİKA: Yağış kimine felaket kimine bereket oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement