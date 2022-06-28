Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattı

28.06.2022 16:59

- Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattırdı Ekipler kapanan köprünün tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Mudurnu Çayı üzerinde bulunan köprü yağış sebebi ile ulaşıma kapatıldı.

- Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattırdı

Ekipler kapanan köprünün tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Mudurnu Çayı üzerinde bulunan köprü yağış sebebi ile ulaşıma kapatıldı. Akyazı Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri köprüyü tekrar ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

Meteorolojinin uyarıları sonrasında Sakarya'da dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağış gece saatlerinde de devam etti. Yer yer taşkınlara sebep olan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini tamamen yitirdi. Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesinde Mudurnu Çayı üzerinde bulunan köprü de yağış sebebi ile ulaşıma kapatıldı. Köprünün tekrar ulaşıma açılması için Akyazı Belediyesi ile DSİ'ye bağlı ekipler harekete geçti. Belediye Başkanı Bilal Soykan'da bölgeye giderek, çalışmaları yerinde inceledi.

Köprünün tekrar ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yağış Mudurnu Çayı üzerindeki köprüyü ulaşıma kapattı - Son Dakika
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