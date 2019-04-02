Son Dakika Haberleri: Yağış Nedeniyle Çöken Ahırda Gebe İnek Telef Oldu

Yağış Nedeniyle Çöken Ahırda Gebe İnek Telef Oldu

19 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi'nde bulunan bir ahır, aşırı yağışlar nedeniyle çöktü.

Yağış Nedeniyle Çöken Ahırda Gebe İnek Telef Oldu, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi'nde bulunan bir ahır, aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. Olayda hamile olduğu öğrenilen inek telef oldu.

İlçeye bağlı Duruca Mahallesinde de yağış sonrası dağlık bölgede biriken sular sele sebep oldu. Aşırı yağış sonrası Duruca Mahallesi'nde oturan dar gelirli Halil Yurtaş'a ait ahır çöktü. Ahırda bulunan ve tahminen 3 aylık gebe olduğu belirtilen inek göçük altında kaldı. Halil Yurtaş ve mahalle sakinlerinin tüm çabalarına rağmen gebe inek ve karnındaki buzağı telef oldu.

Duruca Mahallesi sakinleri ineği karnındaki buzağı ile birlikte telef olan Yurtaş ailesi için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:28 Kaynak: İHA

Mardin, Duruca, 3. Sayfa
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