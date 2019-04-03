Yağış Nedeniyle Çöken Ahırda Gebe İnek Telef Oldu

- Yağış nedeniyle çöken ahırda gebe inek telef olduMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi'nde bulunan bir ahır, aşırı yağışlar nedeni ile çöktü.

- Yağış nedeniyle çöken ahırda gebe inek telef oldu



MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi'nde bulunan bir ahır, aşırı yağışlar nedeni ile çöktü. Olayda hamile olduğu öğrenilen inek telef oldu.

İlçeye bağlı Duruca Mahallesinde de yağış sonrası dağlık bölgede biriken sular sele sebep oldu. Aşırı yağış sonrası Duruca Mahallesi'nde oturan dar gelirli Halil Yurtaş'a ait ahır çöktü. Ahırda bulunan ve tahminen 3 aylık gebe olduğu belirtilen inek göçük altında kaldı. Halil Yurtaş ve mahalle sakinlerinin tüm çabalarına rağmen gebe inek ve karnındaki buzağı telef oldu.

Duruca Mahallesi sakinleri ineği karnındaki buzağı ile birlikte telef olan Yurtaş ailesi için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor

Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun Yıllar Öncesine Ait Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!