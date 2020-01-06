Yağış nedeniyle çöken yolda bir kamyon mahsur kaldı - Son Dakika

Megakentte etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler'de İSKİ tarafından daha önce çalışma yapılan ve üzeri mıcırla kapatılan yol çöktü. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyonet çökme sonucu oluşan çukura düşerek mahsur kaldı.

Olay Bahçelievler Nevzat Pisak Caddesi üzerinde 14: 30 sıralarında meydana geldi. İSKİ tarafından cadde üzerinde geçtiğimiz günlerde yapılan kazı çalışmasının ardından kazılan yerler mıcır ile kapatıldı. Ancak İstanbul'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyonet çökme sonucu oluşan çukura düşerek mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla aracını kurtarmaya çalışan kamyon şoförü başarılı olamayınca belediye ekiplerine haber verdi.

IŞIKLARDAN DÖNÜŞ YAPARKEN BİR ANDA ÇÖKTÜ

Işıklardan dönüş yaparken bir anda yolun çöktüğünü belirten kamyon sürücüsü, "Işıklarda bekliyordum sola dönüş yapacaktım burada daha önce çalışma yapmışlar bende burayı beton zannettim dönerken bir anda oturdum kaldım. Sağ olsun yoldan geçen bir kamyon şoförü arkadaş yardımcı olmaya çalıştı ama halatı kopardı. Bu yüzden bizde 153'ü arayarak yardım istedik. Bunun bu şekilde bırakılması yanlış, gelecek ekibi bekliyorum" diye konuştu.

(İHA)