Yağış Nedeniyle Dağdaki Kayalar Yola Düştü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle dağdan kopan kayalar yola düştü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle dağdan kopan kayalar yola düştü. Önceki hafta da yağış nedeniyle aynı bölgenin yakınında kayalar düşmüştü.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle dağdan kopan kayalar yola düştü. Sel sularıyla taşan yolu kapatan kayalar, iş makinesi yardımıyla kaldırılırken yoldan geçen sürücüler ilerlemekte zorlandı. Önceki hafta da aynı bölgenin yakınlarında dağdan koparak düşen kaya parçaları yolun trafiğe kapanmasına neden olmuş ve bir iş yerine zarar vermişti. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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