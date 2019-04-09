Son Dakika Haberleri: Yağış Nedeniyle Dağdaki Kayalar Yola Düştü

Yağış Nedeniyle Dağdaki Kayalar Yola Düştü

38 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle dağdan kopan kayalar yola düştü.

Yağış Nedeniyle Dağdaki Kayalar Yola Düştü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle dağdan kopan kayalar yola düştü. Önceki hafta da yağış nedeniyle aynı bölgenin yakınında kayalar düşmüştü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle dağdan kopan kayalar yola düştü. Sel sularıyla taşan yolu kapatan kayalar, iş makinesi yardımıyla kaldırılırken yoldan geçen sürücüler ilerlemekte zorlandı. Önceki hafta da aynı bölgenin yakınlarında dağdan koparak düşen kaya parçaları yolun trafiğe kapanmasına neden olmuş ve bir iş yerine zarar vermişti.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:46 Kaynak: İHA
Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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