Yağış nedeniyle duvar çöktü: 15 ölü, 69 yaralı
1 saat önce
Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
'ın Mumbai
kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı. Hindistan'ın Mumbai kentindeki Pimpripada bölgesinde muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çöktü. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Mumbai'de iki gündür son on yılın en şiddetli yağışları görülüyor. Yağışlar nedeniyle şehrin bazı noktalarında sel meydana geldi. Yetkililerin kentte yaşayanlara evlerinde kalmaları uyarısı yaptığı, tren seferlerinin azaltıldığı belirtildi.
(İHA)
PUBG oynatmayan abisini öldürdü
Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi
İçişleri Bakanlığı tüm valileri "düğün magandaları" karşı tekrar uyardı!