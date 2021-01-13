Yağış nedeniyle kayan otobüs, kamyonete çarptı - Son Dakika
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Yağış nedeniyle kayan otobüs, kamyonete çarptı

13.01.2021 20:07
Yağış nedeniyle kayan otobüs, kamyonete çarptı

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, kamyonete arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye'den Ankara'ya giden Kürşat Mikail Çakır yönetimindeki 01 EUS 07 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki Uğur Acaryönetimindeki 51 ABK 487 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs, refüje düştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLCU KAZANIN SEBEBİNİN KAR YAĞIŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kazada sürücüler Uğur Acar ve Kürşat Mikail Çakır ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolculardan Ahmet Kara, otobüsün kar yağışı nedeniyle kamyonete çarptığını belirtti. Kara, "Allah'a şükür pek sıkıntılı bir durum yok. Birkaç yaralımız var. Sürücümüzün durumu ağırdı." dedi.

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Kaynak: DHA

Uğur Acar, Osmaniye, Aksaray, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağış nedeniyle kayan otobüs, kamyonete çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yağış nedeniyle kayan otobüs, kamyonete çarptı - Son Dakika
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