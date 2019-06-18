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Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan dereye uçtular: 3 yaralı

16 dakika önce

Gümüşhane-Kelkit karayolunda sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan dereye uçtular: 3 yaralı, System.String[]
Gümüşhane-Kelkit karayolunda sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet dereye uçtu. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine giden Turgay Aliyazıcıoğlu (40) yönetimindeki 61 VZ 234 plakalı kamyonet merkeze bağlı Gökçepınar köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkarak karayolunun alt tarafında bulunan bahçelere uçtu.

Kazada sürücü Aliyazıcıoğlu ve araçta bulunan Hakkı Gökhan Serdaroğlu (37) ve Cemal Aliyazıcıoğlu (38) kazayı gören vatandaşlar tarafından araçlarından çıkarılarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Kaza hafif şekilde yaralanan şahıslar 112 Acil Servis ekipleri tarafından tedavi altına alındıkları Gümüşhane Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi. - GÜMÜŞHANE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
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