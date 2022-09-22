Yağış nedeniyle yolda göçük oluştu

İlçede etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle akşam saatlerinde Karıncalı Yaylası'na giden yolda göçük meydana geldi. Şans eseri hiçbir aracının zarar görmediği göçükte, yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca yoldan geçen içme suyu şebekesi de hasar gördü. Yolun onarımı ve kesilen içme suyunun bölgeye yeniden verilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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