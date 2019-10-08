Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi: 4 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Parpudar bayırı mevkisinde, bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma kuvvetleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Öte yandan, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış şiddetini kaybetse de merkez ve bazı ilçelerde yer yer etkili olmaya devam ediyor. - EDİRNE