Yağış Sebebiyle Kontrolden Çıkan Kamyon Devrildi
1 saat önce
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yağış sebebiyle kontrolden çıktığı iddia edilen kamyon devrilirken, şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı.
İzmir
'in Gaziemir
ilçesinde, yağış sebebiyle kontrolden çıktığı iddia edilen kamyon devrilirken, şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı.
Kaza, bugün saat 10.30 sularında İzmir- Aydın
yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Maruf Bakar idaresindeki 35 AH 8813 plakalı kamyon, Torbalı
yönüne seyir halindeyken yağış sebebiyle yoldan çıktı. Bakar'ın tüm çabalarına rağmen kamyon, yolun kenarına devrildi. Olayı gören diğer sürücüler, kazayı hemen polise ve sağlık görevlilerine haber verirken, kamyon sürücüsü Maruf Bakar olayı yara almadan atlattı. Kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İZMİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi
İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek
Bakan Yardımcılarına da Özel Konut Tahsil Edildi
Kendisini Hastanelik Eden Eski Eşini Duruşma Öncesi Görünce Bayıldı