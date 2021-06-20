Yağış sonrası İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - Son Dakika

Yağış sonrası İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

İstanbul'u etkisi altına alan yağışın öğle saatleri itibariyle durmasının ardından İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışın öğle saatleri itibariyle durmasının ardından İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Yağışın durmasını fırsat bilen vatandaşlar, caddeye akın etti. İstanbul'u etkisi altına alan ve günlerdir süren yağış öğle saatleri itibariyle durdu. Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte güneş açmasını fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından hafta sonunu değerlendirmek için caddeye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamasız üçüncü Cumartesi gününde İstiklal Caddesi eski günlerini aratmadı. - İSTANBUL

Son Dakika

Mazbata beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i göreve getiriyor

Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan sıcağı sıcağına Fatih Terim sözleri: Kimse merak etmesin

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan Ebru Gündeş iddialarına yanıt

EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti

Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak

Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı