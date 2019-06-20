Yağış sonrası kaybolan çobanlara ekipler ulaştı
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Niğde'de yağış sonrası meydana gelen selde mahsur kalan 4 çoban ekipler tarafından kurtarıldı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
'de yağış sonrası meydana gelen selde mahsur kalan 4 çoban ekipler tarafından kurtarıldı. Çiftlik
ilçesine bağlı Şeyhler
köyünde hayvan otlatan 4 çoban kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle mahsur kaldı. Ailelerin çobanlardan haber alamaması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD
, UMKE ve Niğde İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 4 çoban mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. - NİĞDE
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