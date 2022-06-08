Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı

08.06.2022 09:23

Erzurum'da akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet orta refüje çıktı.

Erzurum'da akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet orta refüje çıktı. Kazada şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Kaza Ağrı-Erzurum D-80 kara yolu Atatürk Üniversitesi kavşağında meydana geldi. H.C. (53) kontrolündeki 25 DF 052 plakalı kamyon başka bir araca yol vermeye çalışırken yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Sürücü kamyondan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası durumu iyi olan sürücü, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri trafiği bir süre tek şeritten sağladı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı

YORUMLAR
500
Erzurum Valisi Okay Memiş: 'Oltu'ya geri göçü başlatacağız' Erzurum Valisi Okay Memiş: 'Oltu'ya geri göçü başlatacağız'
Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:14 Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti İtalya'da hayatlarını birleştirecek: Bizim için anısı var, orayı seviyoruz
09:07 Survivor All Star'a Evrim Keklik adaya veda etti
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
09:02 NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 09:37:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement