Yağış Sonrası Marmara Denizi'ne Çamur Aktı
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Silivri'de sağanak yağış sonrası denize çamur aktı.
Silivri
'de sağanak yağış sonrası denize çamur aktı.
İlçede gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sabah saatlerinde zaman zaman etkili oluyor.
Yağış sonrası akan çamur nedeniyle Marmara Denizi
'nin Silivri kıyıları kahverengine büründü.
Yağışın öğleden sonra karla karışık yağması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:45 Kaynak: AA
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