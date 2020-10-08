Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı - Son Dakika

Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı

08.10.2020 10:32
Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı, System.String[]

İZMİR'in kuzey ve doğu ilçelerinde, yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İZMİR'in kuzey ve doğu ilçelerinde, yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Menderes ilçesinde kış hazırlığına başlayan seracılar, yağış uyarılarının ardından çalışmalarını hızlandırıp, naylonlarını yeniledi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'in kuzey ve doğu kesimlerinde lokal dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağışı uyarısında bulundu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu sabah saatlerinden itibaren İzmir ve çevresinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in kuzey ve doğu Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde yerel olarak kuvvetli 21-50 Kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojinin açıklamasının ardından il genelinde çiftçiler de kış hazırlıklarını hızlandırdı. Menderes ilçesindeki seracılar naylon yenileme işlemlerini tamamlarken, oksitlenen demirlerin yerine de yenileri monte edildi. Menderes'te çiçek seracılığıyla uğraşan Cengiz Yakar, "Şu anda meteorolojiden aldığımız bilgiye göre yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Aslında kış hazırlığına başlamıştık, seramızın 4'te 3'ünün naylon yenileme işlemini tamamladık. Uyarıyı aldıktan sonra da seramızdaki ufak tefek işlemleri de tamamladık. Bir seranın sağlam olması için kalın demirlerle inşa edilmesi lazım. Biz de çürüyen demirlerimizin yerine kaynak yaptırdık. Ben yıllardan beri burada starliçe, gül, kasımpat gibi birçok farklı çiçek yetiştiriyorum. Bir felaket gelecekse buna yapabileceğimiz şeyler sınırlı, ancak biz kendi hazırlıklarımızı oldukça yoğun bir şekilde yaptık" dedi.'TEDBİRİMİZİ ALDIK'Yakar, 4 sene önce kar yağışı nedeniyle serasının yıkıldığını belirterek, "Bundan yaklaşık 4 sene önce başıma bir afet olayı gelmişti. Kar yağışından dolayı 10 dönüm seram yerle bir oldu. Devletin ufak destekleri, bankalara borçlanarak ve kendi imkanlarımızla yeniden kurmaya çalıştık. Ben doğma büyüme seracılık ve çiçekçilikle uğraştım ve yılmadan çalıştım. Bir daha böyle bir şey başıma gelmesin diye tedbirlerimizi aldık, diğer arkadaşlarımız da imkanları nispetinde çalışmalarını yaptı" diye konuştu.'SMS İLE BİLGİLENDİRDİK'Menderesn Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli ise, oda olarak bütün çiftçilere gerekli uyarıları yaptıklarını belirterek, "Bizim odamız meteoroloji ile anlaşmalı ve olası bir risk durumunda üyelerimize önceden SMS yoluyla bilgilendirmelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı
Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı
Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı
Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı
Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı
Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı
Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı
Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı
Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı

Dolu Yağışı, Menderes, İzmir, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yağış uyarıları, çiftçilerin hazırlıklarını hızlandırdı - Son Dakika

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