Son Dakika Haberleri: Yağış ve Fırtına Ağaç Devirdi

Yağış ve Fırtına Ağaç Devirdi

49 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Hükümet Konağı önündeki ağaç devrildi.

Yağış ve Fırtına Ağaç Devirdi, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Hükümet Konağı önündeki ağaç devrildi. Bucak'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece boyunca sağanak şekilde etkili olurken, sabah sağanakla birlikte artan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer şiddetini artıran rüzgar ilçede bazı ağaçları kökünden sökerek, bazılarını da ortadan kırarak devirdi.

Kaymakamlık Parkı'nda fırtınadan kırılan servi ağacı Hükümet Konağı giriş yoluna düşerek yolu kapatırken, Bucak Belediyesi ekipleri ağacı keserek kaldırdı. - Bucakburdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:07 Kaynak: DHA

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