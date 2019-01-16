Son Dakika Haberleri: Yağış ve Fırtına Sonrası İş Yerlerini Su Bastı, Evin Çatısı Uçtu, Ağaçlar Kökünden Söküldü

Yağış ve Fırtına Sonrası İş Yerlerini Su Bastı, Evin Çatısı Uçtu, Ağaçlar Kökünden Söküldü

2 saat önce

Yağış ve fırtına sonrası iş yerlerini su bastı, evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü Anamur ilçesinde bazı binaların çatılarının uçması sonucu hasar oluştuMERSİN - Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve kötü hava şartları yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Yağış ve fırtına sonrası iş yerlerini su bastı, evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü
Anamur ilçesinde bazı binaların çatılarının uçması sonucu hasar oluştu

MERSİN - Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve kötü hava şartları yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Bozyazı ilçesindeki Sini Çayı'nın taşması sonucu meyve ve sebze hali ile merkezdeki birçok iş yerini su bastı.
Bozyazı Belediyesi ekipleri su tahliye ve temizlik çalışması başlatırken, Anamur'dan gelen belediye ekipleri de çalışmaya katıldı.
Anamur şehir merkezi ve köylerinde aşırı rüzgar ve fırtına sonucu bir evin çatısı ile bazı seralar zarar gördü. Anamur TOKİ Konutlarında bazı binaların çatılarının uçması sonucu hasar oluştu. Bazı bölgelerde de ağaçlar kökünden devrildi.
Belediye ekipleri, aşırı hasar nedeniyle bazı yerlere ulaşmakta zorluk çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

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