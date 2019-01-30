Yağış ve sel sebze fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdı
4 dakika önce
Antalya'da artan maliyetlere yağışlar ve hortum afeti de eklenince, sebze fiyatları yüzde 65 ile yüzde 150 arasında arttı.
Antalya'da artan maliyetlere yağışlar ve hortum afeti de eklenince, sebze fiyatları yüzde 65 ile yüzde 150 arasında arttı. Yüksek fiyat nedeniyle marketler patlıcan, biber satmama kararı aldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:03
Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü
Marketlerin 'Patlıcan' Kararı Fiyatı Düşürdü
Hortum, Meyve ve Sebze Fiyatlarını İkiye Katladı
Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu