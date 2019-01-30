Son Dakika Haberleri: Yağış ve sel sebze fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdı

Yağış ve sel sebze fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdı

4 dakika önce

Antalya'da artan maliyetlere yağışlar ve hortum afeti de eklenince, sebze fiyatları yüzde 65 ile yüzde 150 arasında arttı.

Yağış ve sel sebze fiyatlarını yüzde 100’ün üzerinde artırdı, System.String[]
Antalya'da artan maliyetlere yağışlar ve hortum afeti de eklenince, sebze fiyatları yüzde 65 ile yüzde 150 arasında arttı. Yüksek fiyat nedeniyle marketler patlıcan, biber satmama kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:03 

Antalya, Ekonomi
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