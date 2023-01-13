Yağış yeterli olmayınca Karagöl tamamen kurudu - Son Dakika
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Yağış yeterli olmayınca Karagöl tamamen kurudu

13.01.2023 09:59

Yağış yeterli olmayınca Karagöl tamamen kurudu Kahramanmaraş'ta yetersiz yağışlar nedeniyle Ahır Dağı zirvesinde yer alan Karagöl tamamen kurudu.

Yağış yeterli olmayınca Karagöl tamamen kurudu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yetersiz yağışlar nedeniyle Ahır Dağı zirvesinde yer alan Karagöl tamamen kurudu.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta Ahır Dağı zirvesindeki Karagöl, görüntüsü ile dikkat çekiyordu. Son yıllarda etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası Karagöl'ün suyu geniş çevreyi kapladı ancak bu sene tam tersi oldu. Yağışların azlığı nedeniyle göldeki su tamamen çekildi. Kuruyan Karagöl ve çevresi dron ile görüntülendi. Susuz göl ve çevresi adeta ıssız bir bölgeyi andırdı. Özellikle yaz mevsiminde konargöçerlerin hayvanlarını otlatmak için uğrak noktaları arasında yer alan Karagöl'ün yağışların etkili olmasıyla tekrar eski günlerine kavuşması umut ediliyor.

Bölgede yaşayan Mustafa Uludağ, hem Karagöl'ün hem de Küçükgöl'ün yaşanan kuraklık nedeniyle suyunun tamamen kuruduğunu ifade etti.

Doğanın tahrip edilmesi sonucu su kaynaklarının azaldığına dikkat çeken Uludağ, "Bu bölge 1500 ile 2500 metreye kadar yüksek bölgelerin bulunduğu yer. En son bundan 10 yıl önce 5 metre kar yağdı ve ben bağ evinden kapıdan çıkamadım. O günleri özlüyoruz ve tabi ki zararlarını çekiyoruz. Bitkiler ve orkideler nesillerini yitirmek üzere. Karagöl ve Küçükgöl bölgesinde her yıl Temmuz ayına kadar su dururdu. Maalesef şimdi su yok. Biyolojik yaşam bölgesi aynı zamanda. Kara kurbağaların yatağı idi. Bunların da artık nesilleri bu bölgede tükenecek. Çünkü kurbağa olduğunda yılan olur, yılan olduğunda yırtıcı hayvan olur. Yani böyle bir denge içindeydik ve iki gölde kup kuru" dedi.

Kaynak: İHA
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Toros Dağları, Kahramanmaraş, Uludağ, Güncel, Son Dakika

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