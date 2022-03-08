Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika
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Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu

08.03.2022 14:26
Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir ahırın yıkılması neticesinde 2 kişi yaralanırken, ahırdaki 7 büyükbaş hayvan ve 1 eşek telef oldu.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir ahırın yıkılması neticesinde 2 kişi yaralanırken, ahırdaki 7 büyükbaş hayvan ve 1 eşek telef oldu. İtfaiye ve AFAD ekipleri ise ahırdaki hayvanları kurtarabilmek için zamanla yarıştı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Uzunlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Çakmak isimli vatandaşa ait ahır, aşrı yağışa dayanamayarak yıkıldı. Çatısı çöken ahırın altında kalan 7 büyükbaş hayvan ve 1 eşek telef oldu. Ahırın yanında bulunan Pınar Ç. ve Yasemin Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ahırda bulunan çok sayıda hayvan ise ekipler tarafından enkaz altından çıkartılarak kurtarıldı. - KIRIKKALE

Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu
Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu

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Kırıkkale, İtfaiye, AFAD, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağışa dayanamayan ahır çöktü: 2 yaralandı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika


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