Şiddetli yağış nedeniyle Arnavutköy'de okulda mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Şiddetli yağış nedeniyle Arnavutköy'de okulda mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı

Son Güncelleme: 28.09.2023 18:07

İstanbul Arnavutköy'de şiddetli yağış nedeniyle bir ilkokulda çocuklar mahsur kaldı. Okula gelen itfaiye ekipleri çocukları tek tek kurtararak ailelerine teslim etti.

İstanbul Arnavutköy'de şiddetli yağışın ardından bir ilkokulun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri tek tek kurtarıp ailelerine teslim etti.

ARNAVUTKÖY'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağış seli de beraberinde getirdi. Şiddetli yağışın en çok etkilediği illerden birisi de Arnavutköy oldu. Arnavutköy'de ev ve işyerlerini su bastı, yollar göle döndü.

ÇOCUKLAR OKULDA MAHSUR KALDI

Arnavutköy'de bir ilkokulu su bastı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tahliye etti.

Sağanak Yağmur, Arnavutköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli yağış nedeniyle Arnavutköy'de okulda mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli yağış nedeniyle Arnavutköy'de okulda mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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