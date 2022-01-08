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Yağışla kayganlaşan yolda otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yağışla kayganlaşan yolda otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

08.01.2022 14:51
Yağışla kayganlaşan yolda otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kır (39) yaralandı, Hacer Demirci (35) de hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kır (39) yaralandı, Hacer Demirci (35) de hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde meydana geldi. Ali Kır yönetimindeki 59 KC 158 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce kaldırıma ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Ali Kır ile Hacer Demirci, ekipler tarafından çıkarılarak, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Kır tedaviye alınırken, sağlık durumu ağır olan Hacer Demirci ise doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Yağışla kayganlaşan yolda otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yağışla kayganlaşan yolda otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil, Şehit, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yağışla kayganlaşan yolda otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağışla kayganlaşan yolda otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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