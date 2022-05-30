Yağışla yeşeren meralar hayvan yetiştiricilerini sevindirdi - Son Dakika
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Yağışla yeşeren meralar hayvan yetiştiricilerini sevindirdi

30.05.2022 12:57
Yağışla yeşeren meralar hayvan yetiştiricilerini sevindirdi

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Diyarbakır'da, besiciler son bir aydaki yağışlarla yeşile bürünen meralarda hayvanlarını otlatmanın sevincini yaşıyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Diyarbakır'da, besiciler son bir aydaki yağışlarla yeşile bürünen meralarda hayvanlarını otlatmanın sevincini yaşıyor.

Diyarbakır'da kış aylarında hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, arpa, saman ile besleyen üreticiler, ilkbaharda havaların ısınmasıyla hayvanlarını meraya çıkardı.

Kentte bu yıl nisan ayının kurak geçmesi nedeniyle yeteri kadar gelişemeyen ancak mayıs ayında artan yağışlarla yeşeren meralar, hayvan sahiplerini sevindirdi.

Üreticiler, hayvanlarını yeşile bürünen meralarda otlatıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, ilin yaklaşık 2 milyon 800 bin büyük ve küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Meraların hayvanların beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Atalar, Diyarbakır'da 1041 mahallede meraların tüm tespit ve tahdit işlemlerini tamamladıklarını, kentin yaklaşık 1 milyon 468 bin dekar mera varlığına sahip olduğunu bildirdi.

Yağışlarla kuruyan otlar yeşerdi

Her yıl meralarda çalışma yaptıklarını belirten Atalar, ot verimini ve kalitesini artırma adına mera ıslah projelerini hazırladıklarını, ot zayıflayan yerde mera bitkileri tohumunu serpip gübreleme yaptıklarını kaydetti.

Daha fazla ot elde etmek için çalıştıklarını aktaran Atalar, şöyle konuştu:

"Nisan ayında yağışın olmaması hem bitkisel üretim hem de mera hayvancılığını olumsuz etkilemişti fakat son yağmurlarla beraber toparlanma süreci başladı ve iyi gelişmeler var. Meralarda kurumaya yüz tutan otlar canlanmaya, ot miktarı artmaya başladı. Buralardan beslenen hayvanların et ve süt verimini arttıracağı ve girdi maliyetlerinde de bir azalmaya vesile olacağı için çok olumlu gelişmeler sağladı. Son zamanlarda artan yağışlar tarım ve hayvancılıkta can suyu oldu. Bundan da çok mutluluk duyuyoruz. Meralardaki alan ne kadar geniş ve ne kadar ot üretimi fazla olursa çiftçilerin hayvancılık üretimindeki maliyetleri ciddi oranda azalacağı için karlılık artacak ve bu tüketiciye olumlu yansıyacaktır."

Sur ilçesinde bağlı kırsal Karaçalı Mahallesinde büyükbaş hayvan besleyen Hüseyin Çelebi, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Yağışlar öncesi merada ot kalmadığını, bu nedenle hayvanlarına saman ve yem vermek zorunda kaldığını aktaran Çelebi, "Yağmurlardan sonra otlar gelişti, şimdi hayvanlarımı meraya bırakıyorum. Yağmur yağdı, Allah'ın sofrası açıldı, hayvanlarımız bol bol yiyor. Hayvanlarımız doyuyor, biz de yem konusunda rahatladık. Artık hayvanlara yem vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Türkiye, Tarım, Nisan, Güncel, Son Dakika

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