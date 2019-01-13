Son Dakika Haberleri: Yağışlar, 10 Yıldır Su Akmayan Çeşmeden Su Akıttı

Yağışlar, 10 Yıldır Su Akmayan Çeşmeden Su Akıttı

1 saat önce

Gaziantep'te son aylarda etkili olan yağışlar, Araban ilçesinde yaklaşık 10 yıldır su akmayan tarihi çeşmenin tekrar akmasını sağladı.

Yağışlar, 10 Yıldır Su Akmayan Çeşmeden Su Akıttı, System.String[]
Gaziantep'te son aylarda etkili olan yağışlar, Araban ilçesinde yaklaşık 10 yıldır su akmayan tarihi çeşmenin tekrar akmasını sağladı.

Bölgede etkili olan yağışlarla, Araban'a bağlı Beydili Mahallesi'nde 10 yıl önce kuruyan ve sadece yağış olan kış mevsimlerinde çok az akan tarihi çeşmenin iki oluğundan da su akmaya başladı.

Tarihi çeşmeden su akmasıyla sevinç yaşayan vatandaşlar, çeşmeden su akıyor olmasının, yer altı su seviyesinin yükseldiği anlamına geldiğini ifade ettiler.

Vatandaşlar, tam olarak ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen, üzerinde hicri olarak 1240 yılında restore edildiğine dair bir kitabenin bulunduğu çeşmenin akmasıyla, Araban'da bereketli bir hasat dönemi geçireceklerine inandıklarını ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Gaziantep, Araban, Güncel
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