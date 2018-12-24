Son Dakika Haberleri: Yağışlar Arttı Balık Fiyatları Düştü

Yağışlar Arttı Balık Fiyatları Düştü

51 dakika önce

Yağışlar arttı balık fiyatları düştü Havaların soğuması ve yağışların fazla olması nedeniyle hamsi, istavrit ve çinekop gibi balıkların kilosu düştü, tüketicinin yüzü güldüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş havaların soğuması ve yağışların fazla olması sebebiyle balık fiyatlarında düşüş...

Yağışlar arttı balık fiyatları düştü
Havaların soğuması ve yağışların fazla olması nedeniyle hamsi, istavrit ve çinekop gibi balıkların kilosu düştü, tüketicinin yüzü güldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş havaların soğuması ve yağışların fazla olması sebebiyle balık fiyatlarında düşüş yaşanırken tüketicinin de yüzü güldü.
Denizi olmamasına rağmen Türkiye'nin balık üretim ve tüketiminde ön sıralarında bulunan Kahramanmaraş'ta, kış mevsiminde yağışların fazla olması balık fiyatlarını düşürdü. Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde yer alan sabit balık pazarında balıklar tezgahlardaki yerini alarak müşterilerini bekleyemeye başladı.
Yağışların fazla olması balıkların artışına neden olduğunu söyleyen balıkçı esnafı Mahmut Sarı, sağlıklı yaşam için düzenli şekilde balık tüketilmesi gerektiğini söyledi. Sarı, "Balık tüketimi kış sezonu olunca biraz daha arttı. Denizlerde dalgalar arttı ve balıklar biraz daha arttı ve daha çok geliyor. Hamsi ve istavrit yağlandı. Çok güzel çinakop balıklar var. Şuanda zaten balık mevsimi, yağmur yağıp havalar soğuduğu zaman balıklar daha lezzetli oluyor. İhracat noktasında Kahramanmaraş çok iyi durumda ancak üretim konusunda biraz zayıf durumdayız. Sağlıklı yaşam için düzenli balık tüketilmesi lazım" dedi.
Balık fiyatlarının düştüğünü söyleyen balıkçı esnafı İbrahim Sarı ise, "Kış geldi, havalar soğudu ve balık satışları arttı. Geçtiğimiz yıllara göre balık satışları daha da arttı. Geçtiğimiz yıl 20 lira olan hamsi bu yıl 15 lira" ifadelerini kullandı.
Haftada bir kez balık tükettiklerini söyleyen Mehmet Seyhan Öztürk, "Havaların soğuk olduğu dönemlerde özellikle hamsi tüketiyoruz. İstavrit bu dönemde güzel olur. Oldukça lezzetli balıklar var ve haftada bir defa balık tüketmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:58 Kaynak: İHA

Türkiye, Kahramanmaraş, Genel
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