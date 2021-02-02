Yağışlar baklagil üreticilerini umutlandırdı

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, kurak geçen günlerin ardından son aylarda etkili olan yağışların, baklagil üreticilerini umutlandırdığını belirtti.

Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürüten Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kuraklık konusunda çok ciddi ve kötü günler yaşadığını, bu durumun baklagilin ekim dönemlerini de etkilediğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kırmızı mercimeğin kuraklıktan dolayı ekimine kasım ayında başlanabildiğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Aralıkta da ekime devam edildi. Yani biraz daha gecikmeli ekildi. Fakat şu anda gelişen ürünlerde bir sıkıntı yok. İnşallah daha ileriki günlerde gelecek yağışlarla bunları telafi eder ve üretimi, verimi destekleyici bir kazanç sağlayabiliriz. Kışlık nohut ise Diyarbakır ve civarında aralıkta, Gaziantep ve Şanlıurfa'da ocakta ekildi. Nasıl Güneydoğu'da yüzde 94 mercimek ekiliyor ise İç Anadolu'da da yüzde 85 civarında nohut ekiliyor. Buralarda nohut ekimi ise martta başlayıp mayıs başlarına kadar gidiyor. Dolayısıyla orada daha bir sıkıntımız yok."

"Yağışlarda yüzde 34'lük düşüş görüyoruz"

Özdemir, yağışların verimliliğe yaptığı katkıya işaret ederek "Geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarını bir önceki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırdığımızda yağışlarda yüzde 34'lük düşüş görüyoruz. Bu eksiklik tam da ekim döneminde çok önemli bir rakam olarak karşımıza çıkıyor ama geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yağışlar görüldü ve bizi biraz umutlandırdı."

Diğer sebze yemeklerinden daha ucuz, bereketli ve muhafazası kolay olan bakliyatın tüketiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüzde 30 arttığını belirten Özdemir, özellikle kış mevsiminde Türk sofralarında mercimek çorbası, kuru fasulye ve nohut tüketildiğini hatırlattı.

Özdemir, Türkiye'de baklagil ürünlerinde hiçbir sıkıntı bulunmadığını, yeni ürün gelene kadar stokların talebi karşılamaya yeterli olduğunu sözlerine ekledi.