Yağışlar barajları doldurdu - Son Dakika

Yağışlar barajları doldurdu

07.04.2021 09:17

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajında sular yükselmeye başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan 150 milyon metreküp kapasiteli Çaygören Barajında sular yükselmeye başladı. Daha önceleri suların çekilmesi ile oluşan kuraklık görüntüsünün izleri silinmeye başladı.

Kuraklık sebebiyle Çaygören Barajında doluluk oranının yüzde 10'un altına düşmesinin ardından, son günlerdeki yağışlarla birlikte barajdaki su seviyesi yükselmeye başladı. Yüzde 70'leri bulan doluluk oranına rağmen kapaklarda halen su olmaması dikkat çekti.

Genel baraj alanındaki su seviyesinin yükselmesi manzarayı da ortaya çıkardı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, barajdaki doluluk oranına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Yavaş, "Tarımın başı su. Hayatın varlığı aslında. Bunun için yağmurun yağması, karın yağması gerekiyor. ve barajların dolması lazım. Çaygören Barajı elhamdülillah umduğumuzdan daha iyi bir noktada. Yüzde 68,5'li oranlarda şu anda doluluk oranı var. Ulus Dağı'nda kar var 130 santime yakın. İşte onlar da eridiğinde inşallah daha bereketli bir yaz geçirmiş olacağız. Rabbim hepimizin inşallah ürününü bereketli eylesin. Çaygören Barajı sadece Sındırgı'nın değil, aynı zamanda Bigadiç'in, Kepsut'un, Balıkesir'in de suyunu sağlıyor. Çiftçimiz bunu bekliyor. Hepimize bereketli bir sezon, bereketli ürünler diliyorum. Rabbime de hamd ediyorum kuraklıkla bizi imtihan etmediğinden dolayı. Çaygören Barajında beklediğimiz su oranına çok şükür geliyor" dedi.

Barajın dolmasından ve yağışlardan memnun olduklarını belirten Mehmet Ziya Bağcı ise, "Havaların yağmurlu olması çok iyi bir şey. Toprak yağmura doydu. Barajımız da dolmaya başladı. Çok sevinçliyiz. Yağmurların devamını bekliyoruz. Yağmur yağsın ki sulamada sıkıntı yaşamayalım. Yani yağmur bizim işimize yarıyor. Dualarımız kabul oldu, yağmur yağıyor" dedi. - BALIKESİR

Yağışlar barajları doldurdu
Yağışlar barajları doldurdu
Yağışlar barajları doldurdu
Yağışlar barajları doldurdu
Yağışlar barajları doldurdu
Yağışlar barajları doldurdu
Yağışlar barajları doldurdu
Yağışlar barajları doldurdu
Yağışlar barajları doldurdu
Yağışlar barajları doldurdu

Balıkesir, Sındırgı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yağışlar barajları doldurdu - Son Dakika


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