Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor - Son Dakika
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Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor

7 saat önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışıyla Bayramdere barajında su seviyesi artmaya başladı.

Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışıyla Bayramdere barajında su seviyesi artmaya başladı.


Kuraklığın etkisiyle yüzde 65'lere kadar düşen su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Lapseki Belediyesinde görevli Çevre Mühendisi Göktuğ İşbilir, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi sonucu Bayramdere barajındaki suyun taşma seviyesinden yüzde 65 seviyelerine kadar düştüğünü kaydetti. Özellikle Lapseki ilçe merkezi, Çardak Belediyesi ve 18 Mart Çanakkale Köprü şantiyesi içme suyunu Bayramdere barajından sağlıyor. DSİ Çanakkale Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bayramdere barajı rezervuarında depolanan 18 milyon metreküp su ile 10 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanıyor. Çevre Mühendisi Göktuğ İşbilir, ocak ve şubat aylarında muhtemel yağışlar sonrasında barajdaki su seviyesinin yeniden taşma seviyesine kadar yükselmesini beklediklerini ifade etti. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
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