Yağışlar Beyşehir Gölü'ne yaradı - Son Dakika
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Yağışlar Beyşehir Gölü'ne yaradı

08.03.2022 14:55
Yağışlar Beyşehir Gölü'ne yaradı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, son yağışların geçen yıl kuraklık sıkıntısı nedeniyle su seviyesi oldukça çekilen Beyşehir Gölü'ne oldukça yaradığını belirtti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, son yağışların geçen yıl kuraklık sıkıntısı nedeniyle su seviyesi oldukça çekilen Beyşehir Gölü'ne oldukça yaradığını belirtti.

Başkan Bayındır, Beyşehir Belediyesinin mart ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasında, son yağışların ardından Beyşehir Gölü'ndeki son su seviyesinin durumuna değindi.

Geride kalan kış mevsiminin yağış olarak oldukça bereketli geçtiğini vurgulayan Bayındır, ardından başlayan bahar dönemi yağışlarının da özellikle Beyşehir Gölü'ne ilaç gibi geldiğini, bunun göldeki su seviyesinin yükselmesine yol açtığını kaydetti.

Başkan Bayındır konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şükürler ol sun bu sene yağışımız güzel oldu. Derelerimiz çağlayarak geliyor. Ümit ediyorum ki, inşallah bu sene Türkiye genelinde, hele hele Konya genelinde Çumra, Bozkır, Seydişehir ve Karatay ilçelerinde yağış çok güzel oldu. Geçen yıllar yeraltı su seviyelerinde ciddi anlamda düşüşler vardı, yağışların ardından yeniden yer altı su seviyeleri yükseldi. İnşallah bu sene benim güzel gölüm dinlenecek ve kıyıları dolarak eski halini alacak."

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Adil Bayındır, Beyşehir Gölü, Mart, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağışlar Beyşehir Gölü'ne yaradı - Son Dakika


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