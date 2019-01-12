Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Malatya'da son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle sulama suyu sıkıntısı çeken çiftçilerin yüzü, yörede aralık ayından bu yana etkili olan yağışlarla güldü.

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle sulama suyu sıkıntısı çeken çiftçilerin yüzü, yörede aralık ayından bu yana etkili olan yağışlarla güldü.



Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, son 3 yıldır etkili olan kuraklık nedeniyle tarım arazilerinde sulama suyu sıkıntısı çeken çiftçiler için yörede son aylardaki yağışlar umut oldu.



Geçmişteki kuraklık nedeniyle özellikle kayısı bahçelerine yeteri kadar su veremeyen, bu nedenle dal kuruması gibi çeşitli hastalıklarla mücadele eden üreticiler, son yağışlarla rahat bir nefes aldı.



Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kentte son aylarda etkili olan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.



Son yıllarda çiftçilerin tarımsal sulamada sıkıntı yaşadığını dile getiren Macit, şöyle konuştu:



"Son yıllardaki yağış yetersizliği nedeniyle sulamada kullanılan barajlar dolmuyordu. Ayrıca kentteki bazı kaynak sularının kuruması ve taban suyu seviyesinin düşmesi nedeniyle çiftçiler bahçelerini yeterince sulayamadı. Geçen yıl Arguvan ilçesindeki tahıl üretiminde büyük oranda düşüş oldu, hatta kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde hasat yapılamadı. Yaşanan kuraklık verimliliği düşürdü. Yine 2016 ve 2017'de de kayısı bahçeleri yeterince sulanamadı. Kayısı ağaçlarının üzerinde meyve yükünün de fazla olması ağaçlarda bir takım hastalıklara yol açtı. Zayıf düşen bazı ağaçlarda dal kurumalarına neden oldu. Oluşan verim ve kalite kaybı ekonomik zarara yol açtı."



"Gelecek için umut verici oldu"



Macit, son aylardaki kar yağışıyla çiftçilerin yaz mevsimine umutla baktığını dile getirerek, "Aralık ayındaki yağışlar iyi, gelecek için umut verici. Yağışlar böyle devam ederse hem barajlarımız dolar hem kaynak sularımız tekrar akar. Bazı bölgelerde ilk baharda akmaya başlayan kaynak suları, bu yağışlardan sonra akmaya başladı. Önümüzdeki aylarda da yağış böyle olursa tarımsal anlamda sulama suyu sıkıntısı çekmeyiz." diye konuştu.



Son iki yılın aralık ayında bazı ilçelere düşen yağış miktarlarını değerlendiren Macit, şu ifadeleri kullandı:



"2017 Aralık ayında Hekimhan'a 21,9 milimetre yağış olmuş, 2018'in aynı ayında ise 96,4 milimetre yağış oldu. Bir önceki yıla göre yaklaşık 4,5 kat artış var. Kale ilçesinde Aralık 2017'de 8,4 milimetre yağış olmuştu, 2018'in aynı ayında ilçeye 88,6 milimetre yağış düşmüş. Yaklaşık 10 kat artışı var. Yeşilyurt ilçesinde 2017 Aralık ayında 6,9 milimetre yağış varken 2018'in aynı ayında 48,5 mililitre yağış oldu. Akçadağ ilçesinde ise 2017 Aralık ayında 5,7 mililitre yağış olmuşken, 2018'de 129,2 milimetre yağış oldu. Rakamlar yağışlı bir sezona girdiğimizi gösteriyor."



"Kar berekettir"



Yıl içindeki dengeli yağışın hububat açısından önemli olduğuna değinen Macit, ilkbaharda da yağmurların devam etmesini temenni etti.



Yağmurların topraktaki nemi muhafaza ederek, bitkilerin su ihtiyacını karşıladığını ancak karın taban suyunu da beslediğini anlatan Macit, "Kar, taban sularımızı yükselterek, kaynak sularımızın yıl boyu akmasını sağlıyor, kar berekettir." diye konuştu.



"Verimli ve bereketli bir yıl bekliyoruz"



Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçilerin ekonomik anlamda kayıplar yaşadığını ifade ederek, "Bu yıl verimli ve bereketli bir yıl bekliyoruz. Kar yağışı bizim için bereket anlamına geliyor." dedi.



Gözene Mahallesi'nde 56 yaşındaki çiftçi Kadir Aydın, susuzluk nedeniyle zor dönemler yaşadıklarını belirterek, "Susuzluk canımıza tak etmişti, en sonunda Rabbim kavuşturdu. Bahçemi 3 yıldır doğru dürüst sulayamadım. Temmuz ayında kuruyan çeşmemiz 5 gün önce akmaya başladı. Bu yıl inşallah su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bu yıl ürünlerimiz bereketli olacak." şeklinde konuştu.

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Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

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