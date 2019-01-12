Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
38 dakika önce
Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, "Aralık ayındaki yağışlar iyi, gelecek için umut verici. Yağışlar böyle devam ederse hem barajlarımız dolar hem kaynak sularımız tekrar akar' dedi.
Malatya
Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, "Aralık
ayındaki yağışlar iyi, gelecek için umut verici. Yağışlar böyle devam ederse hem barajlarımız dolar hem kaynak sularımız tekrar akar' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:35
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Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
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