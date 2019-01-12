Son Dakika Haberleri: Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

38 dakika önce

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, "Aralık ayındaki yağışlar iyi, gelecek için umut verici. Yağışlar böyle devam ederse hem barajlarımız dolar hem kaynak sularımız tekrar akar' dedi.

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü, System.String[]
Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, "Aralık ayındaki yağışlar iyi, gelecek için umut verici. Yağışlar böyle devam ederse hem barajlarımız dolar hem kaynak sularımız tekrar akar' dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:35 

Ekonomi
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