Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, son günlerde yağan yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.



Kasım ayının kurak geçmesinden dolayı çiftçide oluşan mağduriyetin Aralık ayı itibariyle başlayan yağışların sevince dönüştüğünü dile getiren Başkan Salih Şahan, "Adıyaman'da son günlerde yağan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Kasım ayının yağışsız geçmesi üreticiyi kara kara düşündürürken son zamanlarda yağan yağışlar üreticideki karamsarlığın yerini sevince dönüştürdü. Kasım ayının yağışsız geçmesi tohumunu eken çiftçilerimizde tedirginliğe neden oldu. Ancak son günlerdeki yağışlar bu tedirginliği ortadan kaldırdı" dedi.



Geçen yılın yağışlar açısından doyurucu geçtiğini belirten Başkan Şahan, "2018-2019 yılında yağışlar gerek yer altı kaynakları için olsun gerekse ekinler için olsun son derece tatmin edici geçmiştir. Umarım bu yılda Rabbim rahmetini bizden esirgemez" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN