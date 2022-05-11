Yağışlar etkisini gösterdi... Elazığ'da Kanatlı barajı tam doluluğa ulaştı - Son Dakika
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Yağışlar etkisini gösterdi... Elazığ'da Kanatlı barajı tam doluluğa ulaştı

11.05.2022 13:23

Yağışlar etkisini gösterdi.

Yağışlar etkisini gösterdi... Elazığ'da Kanatlı barajı tam doluluğa ulaştı

ELAZIĞ - Son dönemlerde yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını da arttırdı. Bu çerçevede Elazığ'da bulunan Kanatlı barajı, tam doluluğa ulaşarak fazla su tahliye edildi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Elazığ'ın sulama amaçlı en büyük barajı olan Kanatlı barajının tam doluluğa ulaştığı belirtildi. Temelden 79 metre yüksekliğinde, 43,90 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan Kanatlı barajında dolusavaktan su tahliyesine başlandığı açıklandı.

Yağışlar etkisini gösterdi... Elazığ'da Kanatlı barajı tam doluluğa ulaştı
Yağışlar etkisini gösterdi... Elazığ'da Kanatlı barajı tam doluluğa ulaştı
Yağışlar etkisini gösterdi... Elazığ'da Kanatlı barajı tam doluluğa ulaştı
Yağışlar etkisini gösterdi... Elazığ'da Kanatlı barajı tam doluluğa ulaştı

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Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağışlar etkisini gösterdi... Elazığ'da Kanatlı barajı tam doluluğa ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağışlar etkisini gösterdi... Elazığ'da Kanatlı barajı tam doluluğa ulaştı - Son Dakika
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